Milan, i numeri di maglia ufficiali per la stagione 2025/26

Milan, i numeri di maglia ufficiali per la stagione 2025/26MilanNews.it
Oggi alle 19:00News
di Manuel Del Vecchio

Questi i numeri di maglia ufficiali che i giocatori del Milan indosseranno nella stagione 2025/26:

Portieri
16 Maignan, 1 Terracciano, 96 Torriani

Difensori
23 Tomori, 5 De Winter, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 33 Bartesaghi

Centrocampisti
14 Modric, 4 Ricci, 19 Fofana, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 12 Rabiot

Attaccanti
7 Santi Gimenez, 10 Leao, 11 Pulisic, 56 Saelemaekers, 18 Nkunku, 25 Balentien