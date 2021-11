Milan, Ibra a caccia del decimo gol contro la Fiorentina

La Fiorentina è una delle vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic che in carriera ha già segnato 9 gol ai viola. Se domani dovesse riuscire a segnare il 10° sigillo, raggiungerebbe la doppia cifra nei confronti di quattro squadre diverse (già raggiunto contro Roma, Parma e Palermo) e sarebbe il secondo calciatore in Serie A a riuscirci. In questa speciale classifica, solo Quagliarella, per il momento, ha fatto meglio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.