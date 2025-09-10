Milan, ieri Leao e Nkunku hanno svolto lavoro personalizzato

La giornata di ieri ha visto la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo che mister Allegri aveva ordinato il rompete le righe per domenica e lunedì. Finiti i giorni di riposo, ed in attesa del graduale ritorno in Italia dei vari nazionali, sono iniziati i preparativi per la sfida di domenica sera, ore 20.45, a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Rafael Leao, il portoghese sta recuperando dal problema al polpaccio accusato a metà agosto contro il Bari in Coppa Italia, ha proseguito nel suo lavoro personalizzato come da programma. Christopher Nkunku, che come Rafa ha lavorato a Milanello anche nei giorni di riposo, ha continuato con un programma individuale volto alla ricerca della migliore condizione fisica. Saelemaekers e De Winter, rientrati dopo gli impegni col Belgio, hanno svolto del lavoro defaticante