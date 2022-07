Milan, il racconto della giornata: De Ketelaere, fatta! Ibra: “Quando mi ritiro? Mai”

Partiamo da una delle ultime notizie di giornata: De Ketelaere sarà un nuovo giocatore rossonero. Dopo quasi un mese di trattative con il Bruges, Maldini e Massara hanno portato a termine il loro obiettivo principale di questo mercato: portare nella Milano rossonera Charles De Ketelaere. Decisiva sicuramente la volontà del giocatore, che ha rifiutato alcuni bonus arretrati con il club belga pur di vestire la maglia del Milan. Un colpo importante per il club di Via Aldo Rossi, che dopo l'acquisto di Origi e i ritorni dai prestiti di Adlì dal Bordeaux e Pobega dal Torino, nei prossimi giorni annuncerà l'arrivo del classe 2001.

18.54 - MILAN, È FATTA PER DE KETELAERE: I DETTAGLI!

Il Milan e Charles De Ketelaere, fumata rossonera. Trovato l’accordo definitivo tra i club per 32 milioni più bonus (3, sembra facilmente raggiungibili). Anche le ultime pendenze tra il Bruges e Tom de Mul, agente del calciatore, sono in fase di definizione tanto è vero che domani il ragazzo sbarcherà a Milano per poi sostenere le visite mediche tra domenica e lunedì. De Ketelaere vedrà i nuovi compagni di squadra e l’allenatore il 3 agosto, alla ripresa degli allenamenti e potrebbe essere impiegato nell’amichevole del 6 agosto contro il Vicenza. CDK sottoscriverà un contratto da 2 milioni più bonus all’anno fino al 30 giugno 2027, ma non è da escludere che si tratti di un accordo a salire di anno in anno. Dettagli, quisquilie che non cambiano la sostanza. Il belga, anche al Milan, dovrebbe indossare la maglia numero 90. (QUI IL PEZZO)

13.50 - Origi incontra i tifosi: "Forza Milan"

Divock Origi, che oggi ha incontrato alcuni fortunati tifosi rossoneri a Casa Milan, è uscito dalla sede milanista per salutare anche i supporters del Diavolo presenti all'esterno: "Sono molto felice di incontrarvi. Forza Milan!". L'ex attaccante del Liverpool, inoltre, ha scelto il nuovo numero: il belga prenderà il 27 di Daniel Maldini, oggi passato ufficialmente allo Spezia. (QUI IL PEZZO)

16.38 - Ibrahimovic in live su Instagram: "Quando mi ritiro? Mai!"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è in questo momento in vacanza in Sardegna in attesa di recuperare dall'operazione subita al ginocchio. In compagnia di uno strumento sanitario appostato sul ginocchio, lo svedese ha attivato una diretta Instagram e, scherzando con i suoi amici, ha dichiarato: "Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro il calcio muore". (QUI IL PEZZO)

19.48 - Daniel Maldini passa ufficialmente allo Spezia

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini allo Spezia Calcio. Il Club augura a Daniel le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva" (QUI IL PEZZO)