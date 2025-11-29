Milan, in Serie A i rossoneri hanno già stabilito un record: il dato in vista di stasera

A inizio novembre la Roma, alla fine la Lazio. Sempre a San Siro. Novembre "alla romana" per il Milan di Mister Allegri, pronto - dopo il Derby - a giocare ancora un big match importante e delicato del campionato. Questa sera a San Siro arriva così la Lazio di Sarri, reduce dal successo casalingo 2-0 sul Lecce. Di seguito curiosità e analisi pre partita:

In vista di stasera, i l Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media). Viceversa, la Lazio è 12ª per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6). Inoltre, il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it