Milan e Inter si preparano tra fine ottobre e inizio novembre a presentare il progetto definitivo del nuovo stadio

Matteo Spaziante, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sullo sviluppo del nuovo stadio di San Siro.

Matteo Spaziante, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sullo sviluppo del nuovo stadio di San Siro: "Il progetto del nuovo San Siro può continuare a correre: il Tar della Lombardia ha infatti bocciato i cinque ricorsi presentati contro la vendita dell'attuale Meazza e dei terreni a Inter e Milan. Si chiude così la partita dei ricorsi presentati davanti alla giustizia amministrativa, iniziata per alcuni di questi addirittura nel 2022, che sono stati riuniti in un'unica udienza andata in scena lo scorso 23 giugno: in particolare, quattro sono stati dichiarati inammissibili per ragioni di carattere processuale, mentre uno è stato respinto nel merito.

Ora così Inter e Milan, come anche il Comune di Milano, possono esultare. I club si preparano a presentare il progetto definitivo del nuovo impianto e accompagnarlo con tutti gli adempimenti necessari per arrivare all’apertura del cantiere. Il primo appuntamento sarà la presentazione del nuovo rendering, attesa tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, poi toccherà al progetto entrare nelle varie fasi di valutazione previste dal Comune e dalla Regione. L’obiettivo resta chiudere l’iter entro l’estate 2027 e partire con i lavori nel secondo semestre, quando sarà terminata la stagione calcistica. Da quel momento inizierà la corsa vera contro il tempo: il nuovo San Siro dovrà essere pronto nel 2031 per consentire a Milano di ospitare gli Europei del 2032".