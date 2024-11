Milan, Jovic out anche contro l'Udinese: il serbo è di nuovo alle prese con la pubalgia

vedi letture

Tammy Abraham torna tra i convocati di Paulo Fonseca per la sfida in programma stasera alle 20.45 in casa del Monza: l'attaccante inglese, che si era infortunato durante il match di qualche settimana fa a San Siro contro l'Udinese, andrà in panchina grazie a uno speciale tutore per la spalla destra destra. Ancora out invece Luka Jovic, il quale è di nuovo alle prese con la pubalgia dopo che l'allenamento di giovedì aveva fatto pensare alla fine dell'incubo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it