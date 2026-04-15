Milan-Juve all'orizzonte, Marcolin: "Sarà come una finale ma andranno entrambe in Champions"

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Il Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare nella miglior condizione possibile al big match di San Siro contro la Juventus, un vero e proprio spareggio Champions League, che si giocherà domenica 26 aprile. Di tutto questo ha parlato Dario Marcolin, ex giocatore e commentatore televisivo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport questa mattina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La sfida con la Signora può essere decisiva?

"Sarà come una finale e giocarla in casa per il Milan sarà un vantaggio. Secondo me, comunque, sia i rossoneri sia i bianconeri andranno in Champions. La Juventus con i rinnovi di Spalletti, Yildiz e McKennie ha ritrovato il giusto feeling e quella positività che servivano. Il Como gioca un bel calcio, ma nelle ultime due giornate ha frenato e avere cinque punti di svantaggio, e lo scontro diretto a sfavore rispetto al Milan, rischia di essere un bel gap a sei giornate dalla fine. Gli uomini di Fabregas, poi, devono giocare lo scontro diretto con il Napoli".