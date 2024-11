Milan-Juventus visto da Tardelli: "Quando Leao decide di mettersi a disposizione dei compagni nessuno riesce a fermarlo"

Marco Tardelli, sulle colonne de La Stampa, ha analizzato così Milan-Juventus di questo pomeriggio: “Milan-Juventus è il piatto forte, sfida tra due squadre che non hanno mai convinto del tutto le loro tifoserie”.

Il parere sui rossoneri: “Il Milan ha mostrato troppi alti e bassi, il caso Leao ha creato qualche problema ma Fonseca e la società sono riusciti a gestirlo nella giusta maniera, così la squadra è cresciuta e anche l’attaccante portoghese è tornato a essere la punta di diamante di questo Milan. Quando Rafa decide di mettersi a disposizione dei compagni nessuno riesce a fermarlo. Lui deve capirlo affrontando ogni partita con il coltello tra i denti come un leader è chiamato a fare. Per rimanere in corsa per lo scudetto i rossoneri devono assolutamente vincere contro una Juventus senza il suo giocatore più importante”.

Un pensiero sui bianconeri: “Vlahovic, un elemento fondamentale per i bianconeri, ma le dichiarazioni di Motta lasciano trapelare una certa soddisfazione nel riproporre un modulo di gioco a lui molto caro, togliendo alla squadra avversaria il punto di riferimento. Weah centravanti potrebbe essere veramente la soluzione, con gli inserimenti di Koopmeiners e compagni che potrebbero diventare incontrollabili per una difesa che fino ad ora non è sembrata così attenta”.