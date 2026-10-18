Milan, l’Atalanta a San Siro è un taboo: nerazzurri imbattuti da 6 sfide consecutive
Questa sera i rossoneri ospiteranno alle ore 18:00 i nerazzurri guidati da Maurizio sarri. Le due squadre sono entrambe reduci da una vittoria convincente in Europa, il Milan contro il Salisburgo e l'Atalanta con il Pafos. Una partita dunque quella di questa sera che potrebbe dare continuità ad una delle due squadre. Di seguito alcune statistiche e curiosità sugli avversari dei rossoneri.
QUI ATALANTA: NUMERI, STATISTICHE E CUORIOSITA' DELL'AVVERSARIO DEL MILAN
Una recente tradizione positiva per l'Atalanta a San Siro contro il Milan. Infatti, l'Atalanta è imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A, in tale parziale, gli orobici hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, proprio la a Dea si è imposta nelle ultime 2 partite giocate a San Siro contro il Milan: soltanto una volta, i rossoneri hanno perso 3 incontri casalinghi di fila contro gli orobici (tra il 1941 e il 1943).
Inoltre, L'Atalanta ha rimediato un ko nelle ultime 2 trasferte giocate nel massimo campionato italiano: la Dea potrebbe perdere 3 gare esterne di fila con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal 2017 (con Gian Piero Gasperini alla guida del club).
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