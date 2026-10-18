Rossoneri stasera in campo, davanti c’è l’Atalanta: tutte le informazioni sulla partita
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Di seguito tutte le informazioni utili sulla partita di questa sera tra Milan e Atalanta.
Dopo la prima trasferta europea, 0-4 al Salisburgo, è tempo di pensare al campionato per il Milan di Amorim e provare a dare continuità alla vittoria europea. I rossoneri scenderanno in campo questa sera a San Siro alle ore 18:00 contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita.
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTTA
Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Sky Sport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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