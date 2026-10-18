Serie A, continua la 7^ giornata con due big match: il programma di oggi

Serie A, continua la 7^ giornata con due big match: il programma di oggiMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Il programma delle partite di oggi valide per la 7^ giornata di Serie A.

Dopo le gare di venerdi e sabato, oggi altre quattro partite in programma in attesa poi dei due posticipi del lunedi che chiuderanno la settima giornata. Di seguito il programma di oggi. 

SERIE A, 7^ GIORNATA: IL PROGRAMMA DI OGGI

Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN) 

Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN, Sky, MilanNews.it)

Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN) 