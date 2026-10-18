Serie A, continua la 7^ giornata con due big match: il programma di oggi
MilanNews.it
Il programma delle partite di oggi valide per la 7^ giornata di Serie A.
Dopo le gare di venerdi e sabato, oggi altre quattro partite in programma in attesa poi dei due posticipi del lunedi che chiuderanno la settima giornata. Di seguito il programma di oggi.
SERIE A, 7^ GIORNATA: IL PROGRAMMA DI OGGI
Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN)
Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN, Sky, MilanNews.it)
Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN)
Pubblicità
News
Le più lette
2 Pellegatti sottolinea: “Il Milan ha speso senza progredire perché ha sempre impoverito la squadra”
3 Ravezzani: “Camarda non può essere la seconda punta, Cisse ha un senso del gol da non sottovalutare”
Primo Piano
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com