Milan, la lista completa per la Serie A: rosa da 22 giocatori e liberi 3 slot per gli "stranieri"
Il mercato rossonero appena concluso è stata una vera rivoluzione: numerose operazioni in entrata ed in uscita che hanno cambiato totalmente volto alla rosa. Finito il calciomercato il Milan ha consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori da utilizzare in campionato: una lista ha dei criteri specifici di compilazione e non è modificabile (salvo eccezioni particolari come un lungo infortunio di un portiere) fino all'apertura del mercato di gennaio: la lista presentata dal Club:
I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.
Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani
Difensori
Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi
Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli
Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Balentien
LISTA STRANIERI (14 su 17)
1- Maignan
2- Tomori
3- Pavlovic
4- Estupinan
5- Modric
6- Fofana
7- Jashari
8- Loftus-Cheek
9- Rabiot
10- Saelemaekers
11- Pulisic
12- Leao
13- Nkunku
14- Santi Gimenez
VIVAIO ITALIA (3 su 4)
Pietro Terracciano
Ricci
De Winter
VIVAIO MILAN (1 su 4)
Gabbia
U22 (illimitati)
Torriani
Bartesaghi
Odogu
Athekame
Balentien
Adli*
*fuori dal progetto e non registrato
