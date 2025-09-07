Milan, la lista completa per la Serie A: rosa da 22 giocatori e liberi 3 slot per gli "stranieri"

Il mercato rossonero appena concluso è stata una vera rivoluzione: numerose operazioni in entrata ed in uscita che hanno cambiato totalmente volto alla rosa. Finito il calciomercato il Milan ha consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori da utilizzare in campionato: una lista ha dei criteri specifici di compilazione e non è modificabile (salvo eccezioni particolari come un lungo infortunio di un portiere) fino all'apertura del mercato di gennaio: la lista presentata dal Club:

I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Balentien

LISTA STRANIERI (14 su 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Pavlovic

4- Estupinan

5- Modric

6- Fofana

7- Jashari

8- Loftus-Cheek

9- Rabiot

10- Saelemaekers

11- Pulisic

12- Leao

13- Nkunku

14- Santi Gimenez

VIVAIO ITALIA (3 su 4)

Pietro Terracciano

Ricci

De Winter

VIVAIO MILAN (1 su 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Odogu

Athekame

Balentien

Adli*

*fuori dal progetto e non registrato