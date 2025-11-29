Milan, Leao in gol per la quinta volta in questo campionato

Oggi alle 22:36News
di Niccolò Crespi

Grazie alla rete messa a segno stasera contro la Lazio, Rafa Leao ha messo a referto il quinto gol in questo campionato di Serie A, il sesto stagionale. Per il numero dieci portoghese questo è il quarto gol consecutivo a San Siro dopo la doppietta contro la Fiorentina e il gol contro il Pisa.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE
Direttore di gara: Collu di Cagliari
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna