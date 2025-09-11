Milan, Leao punta al rientro nella trasferta di Udine del 20 settembre

Dopo aver saltato le prime due partite di campionato contro Cremonese e Lecce, Rafael Leao non ci sarà nemmeno domenica contro il Bologna a San Siro: il portoghese non ha infatti ancora recuperato del tutto dal problema muscolare al polpaccio rimediato contro il Bari a metà agosto e quindi non si vogliono correre rischi. L'obiettivo del numero 10 milanista è quello di tornare in campo nel successivo impegno del Diavolo in programma sabato 20 settembre in casa dell'Udinese.

Ieri sera, durante l'evento per la consegna del Premio Gentlemen, Leao rilasciato queste parole: "Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. Ruolo da centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

