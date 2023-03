Milan, nel 2023 che fatica in attacco. Solo 15 gol in 15 partite, Giroud è l'unico che si salva

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel 2023 il Milan ha fatto particolare fatica a trovare la via del gol, con le polveri di diversi giocatori, ormai abituati a trovare spesso la rete, bagnate. 15 match giocati e solo 15 gol messi a segno, con Giroud miglior marcatore di questa porzione di stagione. Seguono Leao (che non fa gol da gennaio) e Messias a 2, con altri 7 calciatori (Theo, Diaz, Origi, Calabria, Kalulu, Pobega, Tonali) a quota uno. Infine, un autogol a favore (quello di Musso) per arrivare a quota 15.