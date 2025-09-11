Milan, nessuna ricaduta per Leao ma non si vogliono correre rischi

Non c'è stata nessuna ricaduta, ma lo staff medico del Milan non vuole correre rischi e per questo, dopo Cremonese e Lecce, Rafael Leao salterà anche la gara di campionato di domenica contro il Bologna a San Siro. Lo scrive il Corriere della Sera che aggiunge poi che quella che all’inizio sembrava una generica elongazione era in realtà una lesione del soleo di basso grado, un infortunio che comporta uno stop di 4 settimane. Anticipare i tempi sarebbe stato un azzardo e dunque il portoghese guarderà dalla tribuna anche questa partita.

Ieri sera, durante l'evento per la consegna del Premio Gentlemen, Leao rilasciato queste parole: "Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. Ruolo da centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

