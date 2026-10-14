Milan, Pavlovic ha rinnovato fino al 2031: i suoi numeri in rossonero

vedi letture

I numeri in rossonero di Pavlovic che ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale

Il Milan ha annunciato nelle scorse ore il rinnovo di Strahinja Pavlovic fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolugamento contrattuale. Questo il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale. Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".

I NUMERI IN ROSSONERO DI STRAHINJA PAVLOVIC

Arrivato al Milan dal Salisburgo nell'estate 2024, Pavlovic ha collezionato finora questi numeri con la maglia rossonera:

PRESENZE IN SERIE A: 64

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 7

PRESENZE IN EUROPA LEAGUE: 1

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 7

PRESENZE IN SUPERCOPPA ITALIANA: 1

PRESENZE TOTALI: 80

MINUTI IN CAMPO: 6614'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 13

ESPULSIONI: 1