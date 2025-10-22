Milan-Pisa 34 anni dopo: quel giorno in campo c'era anche l'attuale collaboratore tecnico di Allegri
Venerdì sera è in programma Milan-Pisa, gara valida per l'ottava giornata di campionato. In Serie A, una partita tra queste due squadre manca da ben 34 anni, cioè dal 14 aprile 1991 (Pisa-Milan 0-1, gol di Paolo Maldini), mentre l'ultimo scontro diretto a San Siro è datato 23 gennaio 1991 (Milan-Pisa 1-0, gol di Daniele Massaro). In entrambe le partite, nella formazione dei toscani, era presente anche Aldo Dolcetti, attuale collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri.
Questo il tabellino di quel Pisa-Milan riportato da magliarossonera.it:
PISA-MILAN 0-1
Reti: 66' P. Maldini
PISA: Simoni, Dianda, Lucarelli, Larsen, Calori, Bosco, Neri, Simeone, Padovano, Dolcetti (88' Fiorentini), Piovanelli (55' Marini) - All.: Giannini
MILAN: S. Rossi, Costacurta (46' Tassotti), P. Maldini, Rijkaard, F. Galli, Baresi, Simone (67' Ancelotti), Donadoni, Van Basten, Gullit, Evani - All.: Sacchi
Arbitro: Beschin
