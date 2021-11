Milan primo a +7, ma i bookmakers premiano l'Inter: nel derby è meglio partire sfavoriti?

La vigilia del primo derby di Milano della stagione è di quelle da vivere tutta d'un fiato, in attesa delle dichiarazioni in conferenza di Stefano Pioli e di Simone Inzaghi e di ultime notizie dagli allenamenti di rifinitura delle due squadre; per quanto riguarda quello rossonero, si attendono buone conferme dai recuperi di Rebic e Ballo-Touré: ieri hanno lavorato entrambi in gruppo e, salvo imprevisti, saranno entrambi convocabili per la sfida di San Siro.

La situazione in classifica

Il Milan arriverà al match di domani forte, dunque, di qualche recupero importante e, soprattutto, del +7 in classifica sui rivali nerazzurri; a far la voce grossa per Ibra e compagni, le 10 vittorie nelle prime 11 partite di campionato: mai il club rossonero era partito così forte e il derby di domani potrebbe calzare a pennello per posizionare la ciliegina sulla (dolce) prima fetta di Serie A.

Le quote dei bookmakers

Guardando, però, a chi sia la favorita secondo i bookmakers, si nota di come l'Inter venga data in vantaggio rispetto al Milan; secondo gli analisti Snai, per esempio, a San Siro il «2» nerazzurro si gioca a 2,20, la vittoria rossonera è data a 3,05, mentre la «X» è quotata a 3,60. Cifre che, evidentemente, invertono la gerarchia fino ad ora dettata dal campo, ma che seguono quella originaria della carta. L'Inter, infatti, è, sulla carta, più forte del Milan perché campione in carica, perché squadra da battere, perché squadra esperta e piuttosto solida tatticamente e mentalmente, ma il Milan ha più volte dimostrato, da due anni a questa parte, di potersela giocare con tutti e tutte, senza contare che i 57mila milanisti di San Siro potrebbero giocare un ruolo decisivo. E poi, c'è una regola non scritta: chi nel derby parte sfavorito di solito...