Milan, quanti infortuni! I numeri da inizio stagione sono alti. Il dato

Il Milan ha un problema infortuni e i tre cambi forzati - Kalulu, Pulisic, Pellegrino - nella partita di ieri sera contro il Napoli, lo testimoniano. Di seguito riportiamo i numeri degli stop fisici rossoneri in stagione, partendo dal pre campionato: in totale sono 19 gli infortuni in stagione di cui ben 12 sono muscolari. Per quanto riguarda questi ultimi, sono quattro quelli che superano un tempo di recupero maggiore di un mese: Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek, Sportiello. L'asterisco viene messo su Chukwueze, in attesa di capire quando tornerà. Degli infortuni muscolari, tutti tranne quello del nigeriano, sono arrivati a Milanello o in partita con il club. Rimanendo con il focus sugli stop fisici a livello muscolare questa è la suddivisione mese per mese:

- Agosto, 2 infortuni muscolari

- Settembre, 4 infortuni muscolari

- Ottobre, 6 infortuni muscolari