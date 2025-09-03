Milan, Rabiot ha scelto il numero 12: l'ultimo ad indossarlo era stato Rebic

Adrien Rabiot, che è arrivato in rossonero dal Marsiglia per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, ha scelto di prendere la maglia numero 12 del Milan. L'ultimo giocatore del Diavolo che ha indossato questo numero è stato Ante Rebic. Prima di lui l'avevano indossato Andrea Conti, Bakaye Traoré, Christian Abbiati e Marco Borriello. Lo riporta transfermarkt.it.

Questo il comunicato con cui il Milan ha annunciato l'acquisto del francese: "AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adrien Rabiot dall'Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Saint-Maurice (Francia) il 3 aprile 1995, Adrien Rabiot cresce nei Settori Giovanili francesi, fino ad arrivare al Paris Saint-German, con cui debutta in Prima Squadra nel 2012. Dopo una stagione in prestito al Tolosa, torna al PSG con cui totalizza 227 presenze e 24 gol, vincendo cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il trasferimento alla Juventus con cui colleziona 212 presenze e 22 reti conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2024 il ritorno in Francia, al Marsiglia, con cui totalizza 32 presenze e 10 gol. Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel novembre 2016 Rabiot debutta con la Nazionale maggiore della Francia. Con i transalpini vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla conquista della Nations League 2021".

