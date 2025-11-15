Milan, Rabiot vuole essere titolare già nel derby. Gimenez da valutare
Adrien Rabiot, fuori da metà ottobre per una lesione al soleo rimediata in nazionale, tornerà in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta nel derby contro l'Inter e vuole farlo dal primo minuto. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che spiega che il francese sta spingendo perritrovare la forma migliore per essere già titolare nella stracittadina milanese. Da valutare, invece, le condizioni di Santiago Gimenez, il quale è invece alle prese con un fastidio alla caviglia e sta lavorando per accorciare i tempi di recupero.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
