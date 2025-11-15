Milan, Rabiot vuole essere titolare già nel derby. Gimenez da valutare

Adrien Rabiot, fuori da metà ottobre per una lesione al soleo rimediata in nazionale, tornerà in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta nel derby contro l'Inter e vuole farlo dal primo minuto. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che spiega che il francese sta spingendo perritrovare la forma migliore per essere già titolare nella stracittadina milanese. Da valutare, invece, le condizioni di Santiago Gimenez, il quale è invece alle prese con un fastidio alla caviglia e sta lavorando per accorciare i tempi di recupero.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa