Non solo il Milan: anche Roma e Aston Villa alla finestra per Endrick

Dopo il tentativo fallito in estate, il Milan potrebbe riprovarci a gennaio per Endrick. Sul brasiliano ci sono però anche altri club

Dopo averci provato in estate, il Milan farà un nuovo tentativo a gennaio per provare a portare in rossonero Endrick, attaccante classe 2006 del Real Madrid che ha lasciato intendere al club di via Aldo Rossi che se ci fosse la possibilità di lasciare la capitale spagnolo in inverno, il Diavolo sarebbe in prima fila. Ovviamente servirà il via libera del Real ed in particolare del tecnico José Mourinho, cioè colui che in estate ha bloccato la partenza del brasiliano in prestito.

Il Milan resta alla finestra, forte anche gli ottimi rapporti che il patron milanista Gerry Cardinale ha con Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi di Endrick. E chissà che questo aspetto non possa essere un fattore chiave per anticipare la concorrenza visto che l'attaccante verdeoro piace anche ad altri club come Roma e Aston Villa. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.