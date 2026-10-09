Milan, Saelemaekers lunedì ad Amsterdam. Estupinan oggi atteso in gruppo

Da Milanello: Alexis Saelemaekers lunedì andrà in Olanda ad Amsterdam per un consulto finale. Oggi atteso Estupinan in gruppo

Nel corso della sosta la situazione infermeria si è aggravata, anche perché dagli zero casi di giocatori infortunati si è passati in poche ore a due: Alexis Saelemaekers prima e Pervis Estupinan poi, due calciatori che occuopano anche zone di campo simili o quantomeno contigue nello schieramento tattico proposto fino a questo momento da Ruben Amorim. La peggio l'ha avuta il belga che in allenamento a Milanello ha subito una distorsione alla caviglia: nessuna lesione ma una perdita di struttura su quella stessa caviglia destra che fu operata due anni fa per una frattura del malleolo. Per l'ecuadoregno, invece, fastidio al ginocchio rimediato in Nazionale.

MILAN: SAELEMAEKERS IN OLANDA, ESTUPINAN IN GRUPPO

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta alcune novità in merito a entrambe le situazioni. Per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, il belga lunedì volerà in Olanda ad Amsterdam: qui incontrerà uno specialista della caviglia, il dott. Kerkhoffs, lo stesso che a gennaio operò Gimenez sempre in quel punto. Qui Saelemaekers riceverà un ultimo parere specialistico prima di capire come procedere. Buone notizie invece per Pervis Estupinan che oggi, salvo imprevisti, è atteso in gruppo.