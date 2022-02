Milan-Sampdoria: l'MVP della sfida di San Siro è Rafael Leao

Ha qualità straordinarie che mai come in questa stagione sta mettendo in evidenza e soprattutto al servizio della squadra. Rafael Leão segna e decide, la Sampdoria è solo l'ultima delle sue vittime. Il portoghese ha realizzato una vera e propria delizia, di velocità e precisione, per sbloccare la partita e permettere poi al Milan di vincere. Tre punti d'oro e per il 17 rossonero una grande prestazione, fatta di strappi imprendibili e giocate di spessore. Una prova apprezzata e applaudita da tutto San Siro, premiata dai nostri tifosi i quali lo hanno votato come migliore in campo. Leão ha ricevuto più del 60% delle preferenze, davanti a Maignan, Bennacer e Florenzi.

Rafa ha raggiunto quota dieci gol complessivi (e sei assist). È la seconda rete consecutiva dopo quello alla Lazio nei Quarti di finale di Coppa Italia. Periodo di splendida forma, un fattore chiave. Un giocatore incline a sbloccare la gara, lo dicono i numeri: dei sette gol di in questo campionato, quattro sono stati sullo 0-0. Nei preziosi 57 minuti di domenica, anche 19 passaggi positivi, 4 palle recuperate, 3 lanci positivi e 2 dribbling positivi.