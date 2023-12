Milan-Sassuolo, le statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Ultima partita dell'anno solare 2023, ultima chiamata davanti al popolo rossonero per cercare di tenere la direzione in questo mare in tempesta che è stato il dicembre che sta per concludersi. Il pareggio riacciuffato al 90' a Salerno, dopo essere andati in vantaggio, avere per l'ennesima volta inspiegabilmente spento il gioco e lasciato i ragazzi di Pippo Inzaghi fare la partita in lungo e in largo non può essere l'immagine che il Milan deve lasciare ai propri tifosi. Gli errori di lettura durante le gare si continuano a ripetere, e sono sempre gli stessi. Discorso che vale anche per gli infortuni, ormai ne arrivano sempre due a partita, e almeno uno è sempre di natura muscolare, e sempre di una certa gravità. Ora anche Tomori si è fermato, e sarà out per almeno due mesi. Siccome non sembra esserci un motivo per essere soddisfatti, con l'Inter a +11, e la Juventus a +7, e già fuori dalla Champions, è vitale non perdere ulteriore terreno in campionato, se non altro per tenere una posizione tra le prime quattro.

Si giocherà il 30 dicembre, sarà la 12ma volta nella storia del Milan. Finora 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

L'ultimo precedente risale alla stagione 2017-18, quando il Milan andò a pareggiare 1-1 a Firenze: vantaggio viola firmato da Simeone al 71', pareggio rossonero tre minuti dopo grazie a Calhanoglu. Nel 1990 Ancelotti e Gullit regolarono la Juventus in un 2-0, mentre nella stagione precedente, nel 1989, fu un gol di Van Basten al minuto 89 a regalare la vittoria del Milan in casa del Bari. Per trovare una sconfitta si deve arrivare al 1979, quando i rossoneri furono battuti in casa del Pescara per 2-1: Cinquetti e Negrisolo per gli abruzzesi, in mezzo l'autorete di Prestanti per il momentaneo pareggio del Milan.

L'avversario è il Sassuolo di Dionisi: sarà la sfida n.22 contro i neroverdi, la n.12 in casa. Negli 11 precedenti a San Siro, 5 vittorie rossonere, 2 pareggi e 4 sconfitte. San Siro per il Sassuolo è diventato terra di conquista: infatti nelle ultime tre occasioni i neroverdi hanno sempre portato a casa l'intera posta.

L'ultimo precedente risale al 29 gennaio 2023, quando il Milan subì un umiliante 2-5. La partita sembrava cominciare bene, con un gol di Giroud dopo pochi minuti, ma il VAR annullò. Di lì a poco, i rossoneri furono spazzati via in malo modo: Defrel e Frattesi tra il 19' e il 21' portarono i neroverdi avanti di due. Giroud accorciò poco dopo, ma alla mezz'ora Berardi siglò il gol dell'1-3. Inizio ripresa e rigore per il Sassuolo, Laurienté realizza. Poi al 79' Mateus Henrique segnò anche il gol dell'1-5. A poco valse il bel gol di Origi per il 2-5 finale.

Prima di questa partita, il 28 novembre 2021, il Milan, avanti con gol di Romagnoli, subì la rimonta firmata Scamacca, autorete di Kjaer, e Berardi per l'1-3 finale.

Nella stagione 2020-21 finì 1-2: anche lì il Milan andò avanti con Calhanoglu, per poi essere rimontato dalla doppietta del subentrato Raspadori.

La quarta sconfitta risale alla stagione 2014-15, ancora un 1-2, e ancora con il Sassuolo che ribalta il vantaggio iniziale di Poli con le reti di Sansone e Zaza.

Meritano menzione anche le vittorie del 2016-17, quando il Milan si impose per 4-3 con le prime reti rossonere di Manuel Locatelli e di Gabriel Paletta, e quella del 2015-16, in cui il Milan regolò i neroverdi con un 2-1 (reti di Bacca e Luiz Adriano). In quella partita l'esordio di Gianluigi Donnarumma, all'età di 16 anni e 8 mesi, dodicesimo di sempre per precocità.

Il 2-5 di gennaio è stata l'unica vittoria a San Siro, del Milan o del Sassuolo, con più di un gol di scarto.

Solo in un'occasione il Milan ha avuto giocatori espulsi in casa contro gli emiliani, era l'ultima giornata del 2013-14, i rossoneri vinsero per 2-1, con reti di Muntari e De Jong, e rigore finale di Zaza. La partita finì in 9 contro 10 per le espulsioni di De Sciglio e Mexes, e di Paolo Cannavaro per il Sassuolo.

Invece per il Sassuolo, oltre a questa espulsione, in due occasioni fu espulso il portiere Consigli.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo due giocatori hanno esordito in un Milan vs Sassuolo: Alessio Cerci (06/01/2015) e Gianluigi Donnarumma (25/10/2015).

Tre giocatori invece hanno salutato la maglia rossonera in un Milan vs Sassuolo: Kakà, Taarabt e Constant (18/05/2014).

Due giocatori hanno siglato il loro primo gol contro il Sassuolo a San Siro: sono i già citati Manuel Locatelli e Gabriel Paletta (02/10/2016).

Tre giocatori hanno segnato la sua ultima rete in un Milan vs Sassuolo: Andrea Poli (06/01/2015), Alessio Romagnoli (28/11/2021) e Divock Origi (29/01/2023).

Un allenatore ha concluso la sua avventura rossonera contro il Sassuolo a Milano: Clarence Seedorf (18/05/2014).

Nessuna doppietta mai realizzata al Sassuolo in casa; in tutto 11 giocatori hanno segnato al Sassuolo, ma solo in due hanno segnato almeno 2 gol a San Siro: Carlos Bacca e Nigel De Jong.

Il colombiano è l'unico ad avere segnato sia in casa che in trasferta al Sassuolo, e condivide con Suso il primato di 3 gol segnati ai neroverdi, ma lo spagnolo li ha fatti tutti in trasferta.

L’arbitro designato per Milan vs Sassuolo di domenica è Marinelli della sezione di Tivoli. Complessivamente, ha diretto il Milan in tre occasioni, due vittorie e un pareggio, tutte a San Siro. In questa stagione sarà la prima direzione per lui, l'ultima volta che incontrò il Milan fu nel 4-1 al Monza della scorsa stagione.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)