Milan senza Pulisic e Rabiot. Terim: "Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di giocatori all'altezza per colmare l'emergenza"

Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e Fiorentina, squadra che lo storico allenatore turco ha avuto il modo e l'onore di allenare nel corso della sua carriera.

Domani a San Siro sarà dura, anche se al Milan mancheranno Pulisic e Rabiot?

"Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di allenare una grande squadra, con giocatori all’altezza per colmare l’emergenza".

In compenso, nel Milan si dovrebbe rivedere Leao dal 1.

"Bella notizia. Io sono un fan di Leao, ha qualità straordinarie e checché se ne pensi, sa giocare anche di squadra e per la squadra".