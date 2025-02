Milan, solo quattro gol subiti da palla inattiva in Serie A

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A, nel Derby della Madonnina, in programma doman ialle 18.00, il Milan punta a una storica tripletta stagionale contro l’Inter. I rossoneri sognano di battere i cugini per la terza volta nella stessa annata, un’impresa riuscita solo due volte nella loro storia. L’Inter, però, arriva con 17 punti di vantaggio in classifica e un record spaventoso in trasferta: otto successi e sette clean sheet consecutivi con uno score complessivo di 23-0 fuori casa.

I nerazzurri dominano sui calci piazzati (16 gol segnati, record europeo), mentre il Milan è tra le squadre più solide in Serie A nel resistere in situazioni da fermo (4 reti subite). La ripresa potrà essere decisiva: nei secondi tempi, però, l’Inter ha segnato 29 gol contro i 14 del Milan.