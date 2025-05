Milan, stagione finita: il programma della preseason estiva

AC Milan è lieto di annunciare il proprio ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell'ambito del Pre-Season Tour 2025. I Rossoneri affronteranno il Perth Glory giovedì 31 luglio all'HBF Park, nell'ultima tappa del tour estivo nella regione Asia-Pacifico, che prevede anche le sfide contro l'Arsenal a Singapore (23 luglio) e il Liverpool a Hong Kong (26 luglio).

La partita vedrà il Milan scendere in campo contro il Perth Glory, uno dei club più affermati del panorama calcistico australiano, attualmente impegnato nell'A-League, il massimo campionato nazionale.

Il ritorno a Perth sottolinea il legame solido e duraturo tra il Milan e l'Australia, dopo il successo della visita del Club nel 2024, che ha visto i rossoneri sfidare la Roma all'Optus Stadium davanti a oltre 56.000 spettatori nella prima storica sfida tra due squadre di Serie A disputata su suolo australiano. Per l'occasione, il Milan aveva inoltre organizzato una sessione di allenamento a porte aperte all'HBF Park – lo stadio che ospiterà la sfida di quest'estate – di fronte ad oltre 5.000 tifosi.

Nel corso degli anni, AC Milan ha costruito un legame profondo con l'Australia, che oggi conta oltre 2 milioni di tifosi e numerosi Fan Club attivi in città importanti come Melbourne, Sydney e Adelaide. In tutta la regione Asia-Pacifico, il Milan è il club italiano più seguito, con una fanbase in costante crescita – di oltre 20 milioni dal 2022.

Il rapporto tra AC Milan e l'Australia si è consolidato anche grazie all'impegno del Club a livello locale verso le nuove generazioni di appassionati: tra il 2007 e il 2018, il Milan ha portato infatti il programma Milan Junior Camp in diverse città australiane, offrendo ai più giovani l'opportunità di crescere attraverso i valori rossoneri di passione, spirito di squadra ed eccellenza.

Un legame che si è rafforzato anche fuori dal campo, grazie alle attività sociali promosse da Fondazione Milan, l'organizzazione benefica ufficiale del Club. Tra queste, il progetto Welcome Football a Melbourne, che ha utilizzato il calcio come strumento di inclusione per bambini provenienti da contesti migratori, e la collaborazione con il Perth SC Blind Football Team e Blind Sports WA per lo sviluppo del calcio per non vedenti a Perth: due iniziative che esprimono il continuo impegno del Club nella promozione di inclusione sociale a livello globale.

Con l'annuncio della tappa di Perth, AC Milan completa il programma del Pre-Season Tour 2025, che vedrà i rossoneri impegnati tra Singapore, Hong Kong e l'Australia Occidentale. Un Tour che non solo ribadisce la visione globale del Club, ma conferma anche il desiderio di rafforzare il legame con la propria fanbase internazionale, sviluppare collaborazioni locali, sostenere la crescita commerciale e consolidare il posizionamento del brand AC Milan su scala mondiale.