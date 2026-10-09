Milan, suggestione Endrick. Ramazzotti: "Cardinale è convinto di essere in pole"

Gerry Cardinale vuole provare a tutti i costi il colpo Endrick a gennaio, anche se in prestito: le parole del collega Andrea Ramazzotti in merito

Il nome di Endrick, talento brasiliano del Real Madrid classe 2006, era circolato in orbita Milan quest'estate ma senza troppa convinzione, anche se era filtrato che fosse un pallino di Gerry Cardinale. Ed effettivamente, con il giovane calciatore che trova poco spazio in Spagna anche con un nuovo allenatore come Josè Mourinho, il profilo di Endrick può tornare di moda in ottica rossonera. Anzi lo ha già fatto viste le tante voci delle ultime ore, a cui si aggiunge anche quella del collega Andrea Ramazzotti che questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha provato un po' a fare il quadro della situazione.

MILAN-ENDRICK: CARDINALE È CONVINTO DI ESSERE IN POLE

Il giornalista Andrea Ramazzotti spiega la situazione relativa alla suggestione del Milan per il brasiliano Endrick: "Il Real Madrid accetta di cederlo solo in prestito, al massimo con un diritto di acquisto molto alto e un contro riscatto. In pratica, la formula adottata per Nico Paz con il Como. Il brasiliano ha fatto sapere ai suoi agenti che, in caso non trovasse spazio nei prossimi mesi alla corte di Mourinho, vorrebbe provare un’esperienza in Serie A. E Gerry Cardinale, che ha ottimi rapporti con Roc Nation, è convinto di essere in pole".