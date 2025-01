Milan, tra due giorni torna la Champions: rossoneri in campo al mattino

Il Milan oggi proseguirà nel suo lavoro di avvicinamento alla prossima gara di Champions League, in programma a San Siro contro il Girona alle ore 21 di mercoledì 22. La squadra si ritroverà agli ordini di Sergio Conceicao al centro sportivo di Milanello al mattino. Ieri non sono arrivate buone nuove dall'infermeria: Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze hanno svolto tutti e tre lavoro personalizzato. Sarà cruciale capire oggi se ci sono le condizioni per rivederli almeno in panchina in Europa.

IL REPORT DI IERI

Lavoro di scarico in palestra per i titolari di Torino, in campo il resto della rosa che ha completato la fase di riscaldamento - dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura - attraverso alcuni torelli al tema. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla e sulle finalizzazioni, infine partitella su campo ridotto.