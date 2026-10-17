Milan, oggi l'unico allenamento in vista dell'Atalanta: non ci sarà conferenza

Il Milan dopo il giorno di riposo di ieri, oggi torna in campo per l'unica giornata di allenamenti in vista della sfida all'Atalanta

Il Milan, dopo aver vinto e convinto in Austria contro il Salisburgo nel tardo pomeriggio di giovedì, è rientrato in Italia solamente ieri mattina e il tecnico Ruben Amorim con il suo staff hanno deciso di concedere una giornata di riposo alla squadra. Questo implica il fatto che, oggi, giorno di vigilia della settima giornata di campionato che si giocherà a San Siro contro l'Atalanta, è l'unico giorno che il gruppo avrà a disposizione per prepararsi in vista della sfida alla Dea.

Come è noto sono ancora ai box sia Matteo Gabbia che Alexis Saelemaekers: da valutare le condizioni di Samu Chukwueze, rimasto in panchina in Europa League perché non al 100% della condizione. La gara si giocherà domani alle ore 18 e precederà un nuovo impegno in Europa League, ancora in trasferta, giovedì alle 21 italiane in casa del Bournemouth. Quest'oggi non è nemmeno prevista la conferenza stampa di Ruben Amorim della vigilia.