Terminate le coppe europee si torna alla Serie A: la classifica alla 7^ giornata 

Terminate le coppe europee si torna alla Serie A: la classifica alla 7^ giornata 
Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
La classifica aggiornata all’inizio della settima giornata di Serie A.

Ieri sera è iniziata la settima giornata della Serie A con l'anticipo tra Frosinone e Sassuolo. Di seguito la classifica aggiornata all'inizio della giornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA ALL'INIZIO DELLA 7^ GIORNATA 

Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Frosinone 13 (7)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (6)
Atalanta 9 (6)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (6)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (6)