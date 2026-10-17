Domani Milan-Atalanta: info, designazione e dove vedere la gara
MilanNews.it
Domani il Milan ospita l'Atalanta a San Siro alle ore 18, in occasione della settima giornata di Serie A: tutte le informazioni della partita
Il Milan torna in campo subito, bisognerà abituarsi così in questo mese e non solo: i rossoneri, dopo le fatiche di Europa League nella serata di giovedì, domani alle ore 18 ospitano l'Atalanta a San Siro, in occasione della settima giornata del campionato di Serie A Enilive. Da questo punto di vista, c'è di buono che anche la Dea è stata impegnata giovedì nelle competizioni europee e dunque si parte alla pari. Di seguito si riportano le informazioni sulla partita, la designaazione arbitrale e dove vedere la gara.
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA
Data: domenica 18 ottobre 2026
Ora: 18.00
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Sky, NOW TV
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI MILAN-ATALANTA
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA
IV uomo: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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