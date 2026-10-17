Serie A, già partita la 7^ giornata: tutte le partite con date, orari e guida tv

Serie A, già partita la 7^ giornata: tutte le partite con date, orari e guida tvMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Il programma della settima giornata di Serie A con date, orari e guida Tv

Archiviata la settimana delle coppe europee, ieri sera è già ripartito il campionato di Serie A con la 7^ giornata . Di seguito tutte le partite in programma con date, orari e guida tv.

SABATO
Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15.00 (DAZN) 
Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18:00 (DAZN) 
Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky) 

DOMENICA
Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN) 
Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN e Sky)
Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN) 

LUNEDÌ
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN) 
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)