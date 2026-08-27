Milan-Venezia nel segno di Baresi: tornerà anche la bandiera del 6

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Dopo la bella vittoria di Torino, il nuovo Milan di Ruben Amorim intende proseguire nel proprio buon momento, seppur breve di forma in questa nuova stagione 2026/2027. Domani sera infatti, a San Siro arriva il Venezia neo promosso e reduce dal 2-0 contro il Lecce nella prima giornata di Serie A. Una partita assolutamente da non sottovalutare per i rossoneri. Se nella passata stagione il punto di forza era nei big match e quello debole contro le cosidette "piccole" Domani i ragazzi di Amorim dovranno cercare di invertire, anzi equilibrare il trend iniziando a fare punti anche contro formazioni sulla carta più abbordabili.

UNA SERATA PER FRANCO BARESI

Domani contro il Venezia sarà anche la prima partita a San Siro senza il grande ed eterno Franco Baresi, scomparso il 31 luglio scorso. A quasi un mese dalla sua morte, tutto il mondo Milan intenderà omaggiare una leggenda del calcio italiano e mondiale. Infatti, nel pre partita e durante l'evento, tutto San Siro ricorderà, con una serie di attività dedicate, una delle figure più iconiche della storia rossonera. Sarà così un momento speciale ed indimenticabile per celebrare la storia e il legame tra il Capitano numero sei e il Milan. Dovrebbe inoltre tornare a San Siro la Bandiera con il numero 6 dedicata proprio al nostro grande Franco Baresi.