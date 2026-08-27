MN - Bazzani non ha dubbi: "Con Cissé il Milan ha tra le mani un futuro talento"

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Le parole ai MilanNews.it da parte di Fabio Bazzani, ex attaccante della Sampdoria e oggi opinionista sportivo per l'emittente DAZN

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto così l'ex attaccante della Sampdoria, oggi opinionista sportivo per DAZN Fabio Bazzani. Ecco le sue considerazioni dopo la prima giornata positiva del Milan a Torino:

Il nuovo Milan di Amorim

"Mi ha dato una buona impressione, ho visto una squadra che sembrava già aver assimilato le idee dell’allenatore, essere padroni del campo e comandare il gioco il più possibile. Questa è l’idea che sta ricercando Amorim, con anche una fase difensiva più aggressiva. A questa va abbinato anche un modo di difendere un po po’ compatto in certi momenti delle partite, magari con un blocco basso. Però l’idea di essere dominanti credo si sia già vinta a Torino”.

Cisse impressionante..

“E' vero. Il gol che ha fatto mi ha fatto un’impressione forte, ha le stigmate di un grande talento, siamo di fronte a un ragazzo con qualità molto importante anche se gli va dato tempo. Nonostante la sua età sembra avere già una mentalità importante, visto che quando era infortunato ha assistito spesso a bordocampo agli allenamenti del mister. Il Milan ha tra le mani un futuro talento”.