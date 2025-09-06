Milanisti in nazionale, oggi in campo Pavlović, Loftus-Cheek, Pulisic
Prima sosta stagionale, dopo gli impegni ufficiali contro Bari, Cremonese e Lecce. Le competizioni per club si fermano e lasciano spazio alle nazionali, per i match di qualificazioni al Mondiale 2026, all'Europeo U21 e qualche amichevole. Ecco quali saranno i rossoneri che lasceranno Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali:
Strahinja Pavlović (Serbia)
Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre ore 15.00, Riga - Qualificazioni Mondiale 2026
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026
Christian Pulisic (USA)
Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre ore 23.00, Harrison - Amichevole
