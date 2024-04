MN - Ambasciatore Stati Uniti e corpo diplomatico al seguito di Cardinale al Melià

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è atterrato ieri sera a Milano e stasera sarà a San Siro per seguire Milan-Roma, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Il fondatore di RedBird, stamattina dopo alcuni meeting e colloqui, si è diretto subito all'Hotel Melià dove da questa mattina riseide tutta la squadra e lo staff rossonero in ritiro in vista della gara di questa sera. Un gesto con cui Cardinale vuole mostrare vicinanza e presenza da parte del club a poche ore dalla partita più importante di questa stagione.

Eppure Cardinale non è arrivato da solo al Melià. Con lui c'era per prima cosa l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Ma qualche minuto prima sono arrivati anche l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica Italiana Jack Markell (in foto) e il corpo diplomatico statunitense. Ospiti di un certo rilievo per Cardinale e il Milan. CLICCA QUI per vedere il video dell'arrivo di Cardinale.