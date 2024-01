MN - Anellucci sul mercato del Milan: "Percepisco confusione. Gabbia? Non so..."

Il Milan è reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, con i rossoneri però subito al lavoro per preparare al meglio l'importante sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Empoli. I ragazzi di Stefano Pioli vengono così da due vittorie di fila e con un buon momento di forma e morale. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato in esclusiva Claudio Anellucci, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Le sue parole sul ritorno di Gabbia e sul mercato rossonero: "Gabbia è una sorta di “non so”. Valuteremo in questi mesi quanto saprà incidere, individualmente, sulla difesa del Milan. Con tutta onestà, io percepisco un po’ di confusione rispetto alla gestione che intende fare il Milan del mercato di riparazione. Per cui non saprei che cosa aspettarmi di positivo in questi circa trenta giorni"