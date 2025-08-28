MN - Apertura di Akanji al Milan. Si lavora sull'ingaggio del difensore
Dopo l'importante notizia che vedrebbe Christopher Nkunku molto vicino ai rossoneri, il Milan non vuole fermarsi e proverà a migliorare ulteriormente la rosa di mister Massimiliano Allegri. Nonostante il probabile arrivo del francese in attacco, e di una nuova operazione che vedrebbe forse anche l'arrivo in prestito di Artem Dovbyk, come appreso dalla nostra redazione il Milan vuole provare a fare anche un difensore centrale.
Salgono così le quotazioni di Manuel Akanji del Manchester City, un'operazione a titolo definitivo. Da parte del giocatore svizzero ci sarebbe stata un'apertura a voler trattare col Milan, che in queste ultime ore sta lavorando proprio sull'ingaggio dell'esperto difensore del City.
Di Antonio Vitiello
