MN - Arrivato anche Moncada all'incontro tra Cardinale, Calvelli e Ibra a Milano
È in corso in questi istanti, a poche ore dall'importantissima partita di questa sera a San Siro, un incontro tra Cardinale, Calvelli, Ibrahimovic e Moncada, come dimostrano le immagini raccolte dall'inviato di MilanNews.it: il capo scout rossonero è arrivato pochi minuti fa.
La riunione è in corso in un noto hotel milanese in un momento in cui, a prescindere dal risultato di Milan-Cagliari, la società rossonera sembra andare incontro a profondi cambiamenti, con Cardinale pronto a prendere decisioni importanti per il futuro del Milan.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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