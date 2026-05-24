MN - Arrivato anche Moncada all'incontro tra Cardinale, Calvelli e Ibra a Milano

MN - Arrivato anche Moncada all'incontro tra Cardinale, Calvelli e Ibra a Milano
Oggi alle 15:53News
di Manuel Del Vecchio
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

È in corso in questi istanti, a poche ore dall'importantissima partita di questa sera a San Siro, un incontro tra Cardinale, Calvelli, Ibrahimovic e Moncada, come dimostrano le immagini raccolte dall'inviato di MilanNews.it: il capo scout rossonero è arrivato pochi minuti fa.

La riunione è in corso in un noto hotel milanese in un momento in cui, a prescindere dal risultato di Milan-Cagliari, la società rossonera sembra andare incontro a profondi cambiamenti, con Cardinale pronto a prendere decisioni importanti per il futuro del Milan.