MN - Attesa la dirigenza a Milanello per un confronto con la squadra

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, il Milan tornerà subito in campo questo pomeriggio per allenarsi a Milanello e preparare così la prossima sfida di campionato: il derby contro l'Inter, il terzo di questa stagione.

Come appreso dalla nostra redazione, dopo la disfatta di Zagabria, la dirigenza del Milan è attesa tra poco a Milanello per un confronto con allenatore e squadra, in vista dell'allenamento del pomeriggio.

Di Antonio Vitiello