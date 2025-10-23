MN - Ballo-Touré: "Quello che ho imparato al Milan posso darlo come lezioni ai giocatori del Metz"

Fodé Ballo-Touré si è raccontato a cuore aperto al giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. In rossonero dal 2021 all'estate 2024, con una parantesi in prestito al Fulham nel 2023/24, l'ex terzino del Milan ha collezionato 26 presenza segnando una rete pesante, quella all'Empoli di tre anni fa che è valsa la vittoria per la squadra allenata da Pioli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Fodé, con il Milan ha vinto lo Scudetto del 2022 e raggiunto la semifinale di Champions League nel 2023. Ma con un ruolo marginale, chiuso da Theo. Tutto sommato, esperienza positiva o negativa?

"Sono sincero, è un ricordo positivo e negativo allo stesso tempo. Ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite o almeno farne un paio consecutive. Poi però ho vinto lo Scudetto con la maglia di un grande club giocando qualche partita... quindi direi che i ricordi che ho del Milan sono piuttosto belli. E ho anche dimostrato di poter rispondere alle attese che ci sono in un grande club nonostante non abbia giocato tanto. E poi...".

Ci dica.

"Grazie a quello che ho imparato al Milan adesso posso dare lezioni ai giocatori del Metz e spiegare ai ragazzi cosa fare in certe situazioni. Quella in rossonero è un esperienza che mi è servita tanto. Al Milan ho capito cos'è l'alto livello e come rispondere...".