News MN - Bartesaghi verso Sassuolo-Milan: "Sentiamo la fiducia, dovremo pensare solo a noi stessi non alle altre squadre"

Un estratto delle parole di Davide Bartesaghi direttamente dal Premio Gentleman Fair Play 2025/2026 questa sera a Milano

Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan e anche della Nazionale Under-21 Italiana, ha parlato così direttamente dal Premio Gentleman Fair Play, questa sera direttamente dalla Scuola Militare Teuilè di Milano. Di seguito un breve estratto delle sue parole in esclusiva a MilanNews.it verso la sfida di Sassuolo, in programma sabato sera

"La fiducia è tanta e personamente l'ho sempre sentita. Domani ci ritroveremo a Milanello dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia, come sempre e cercheremo di pensare solo a noi stessi e non alle altre squadre. Ruolo? Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze....".