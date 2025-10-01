MN - Bellinazzo: "Sulla realizzazione degli stadi c'è vigilanza enorme, dovrebbe essere una garanzia su irregolarità"

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Questa scelta è stata anche definita "coraggiosa e non rischiosa".

"Mi trova d'accordo, siamo condizionati - come cittadini italiani - dalla sindrome di Italia '90, di Mani Pulite, e purtroppo la cronaca quotidiana su corruzione e irregolarità alimenta costantemente questa convinzione che ci sia sempre una truffa a vantaggio di qualcuno. La stessa inchiesta sull'urbanistica a Milano ha alimentato queste suggestioni. Credo che non ci sia alcun progetto o cantiere oggetto di attenzione dell'opinione pubblica come può essere uno stadio, un'opera sulla cui realizzazione c'è la vigilanza enorme. E questo dovrebbe garantire da infiltrazioni o irregolarità. Il monitoraggio deve essere costante, ma questa era una scelta necessaria".