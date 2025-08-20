MN - Boniface e gli infortuni, Dusi: "Il Milan col prestito con diritto si tutela dai rischi"

vedi letture

Conosciamo meglio Victor Boniface, destinato a vestire la maglia del Milan. Ne abbiamo parlato con un esperto di Bundesliga come Giorgio Dusi, collega di Tuttosport. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Spaventa lo storico infortuni

"Ha avuto sicuramente dei momenti complicati, ma la formula del prestito con diritto di riscatto permette al Milan di 'provarlo' e valutare se è il caso investirci. Sulle qualità tecniche ha dimostrato cosa può dare, certo come continuità sul lungo periodo è un po' lacunoso".

