MN - Carvalhal: "Leao come Quaresma: non ci si poteva aspettare che desse il 100% senza palla e quindi dovevano trovargli un altra collocazione tattica"

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Leggendo tra le righe Leão le ricorda Quaresma: un 'maverick', un fuoriclasse individualista non conformista. Ovvero uno che pensa più a se stesso che alla squadra?

"Alcune cose nel loro modo di giocare e pensare sono simili, sì. E gli allenatori con Quaresma avevano questa problema qui: non potevano aspettarsi che desse il 100% senza palla e quindi dovevano trovargli un altra collocazione tattica. Chiedendogli il minimo Quaresma dava il massimo. E con questo cosa vorrei dire? Che la squadra scende a compromessi e accetta un atteggiamento del genere solo se questo calciatore poi ti fa vincere le partite a suon di gol e assist. Per ciò che riguarda Leão è importante dargli un compito preciso e spiegargli esattamente cosa deve fare nel suo' minimo'. In nazionale quando la squadra si abbassa per difendere a lui viene chiesto di rimanere in una posizione più alta per poi sfruttarlo nell'eventuale contropiede. Lo stesso vale per Cristiano Ronaldo. Però giocando così, un suo compagno di squadra deve spostarsi a sinistra per 'coprirlo'. Tutto sommato, una squadra può trarre benefici da un giocatore così. E io un jugador simile, che aiutava pochissimo in fase di non possesso, l'ho allenato al Besiktas. Si chiamava Quaresma...".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)