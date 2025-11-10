Strascichi di Parma, Borghi: "Il Milan poteva vincerla ma poteva anche perderla: non una buona serata"

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport 24, come di consueto al termine della giornata di campionato, ha offerto sul proprio canale YouTube il suo super-commento al turno appena concluso. Un weekend molto denso e pieno di stravolgimenti di classifica, che ha visto il Milan cestinare un doppio vantaggio maturato nel primo tempo in casa del Parma, rischiando anche di perdere la gara. Anche di ciò ha parlato Borghi nel suo nuovo video. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Così Stefano Borghi sul Milan: "Il Milan si è un po’ inceppato e ha buttato via due punti, come ha detto Allegri, sul campo del Parma che si è trasformato ma anche perché il Milan si è sciolto. Il Milan poteva anche vincerla, le occasioni di Pulisic e Saelemaekers sono grandi. Ma il Milan poteva benissimo anche perderla, dopo essere stato 2-0 in vantaggio. Dopo il gol bellissimo di Bernabè, già si vedeva arrivare l’abbassamento del Milan e l’uscita dalla partita: da lì fino al gol del 2-2, i rossoneri avrebbero potuto prendere tanti gol. Il Milan non ha passato una buona serata, nonostante l’avesse indirizzata. Era un banco di maturità per il Milan e i rossoneri non hanno fatto la partita".